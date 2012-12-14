Данилишин: федерализация бюджетных отношений - первоочередное задание нового Кабмина

Первоочередным заданием нового правительства Украины, независимо от его состава и руководителя, должна стать реформа межбюджетных отношений и проведение федерализации бюджетных отношений.

Об этом написал экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин в статье для УНИАН "Дорожная карта" для нового правительства: бюджетная федерализация и конституционные изменения учреждений".

«Размеры налоговых поступлений в настоящее время не зависят от эффективности экономической деятельности в стране. Кроме того, пришло время начать серьезную работу в направлении трансформации административно-территориального устройства и поэтапной бюджетной федерализации», - говорится в статье.

Б.Данилишин считает, что тотальная дотационность местных бюджетов – более 90% - ставит под сомнение эффективность действующей системы финансового выравнивания.

«Такое большое количество дотаций противоречит логике, свидетельствует о чрезмерной централизованной сбалансированности местных бюджетов. Фактически, речь идет не о создании равных условий для жизнедеятельности и развития на местах, а о централизованном покрытии разрыва между доходами и расходами местных бюджетов», - отмечает автор.

Б.Данилишин подчеркивает, что в 2010 и 2011 годах доля дотаций увеличилась в структуре доходов большинства областей, достигнув рекордных значений: в Закарпатской, Тернопольской и Волынской областях – 72,3 и 78,0, 71,9 и 84,9, 71,1 и 75,8%, соответственно. Еще в 11 регионах доля трансфертов составляла 60-70% при том, что в 2010 г. таких регионов было 9.

«По логике, в системе межбюджетных отношений в Украине должна происходить постепенная фискальная децентрализация путем увеличения финансовой возможности местных бюджетов и реформирования системы трансфертов с целью перехода от так называемых выравнивающих трансфертов к таким, которые стимулировали бы социально-экономическое развитие регионов», - отмечает Б.Данилишин.

Также он убежден, что правительство должно обратить особое внимание на развитие депрессивных регионов и малых городов.

При этом, по его мнению, объектом поддержки со стороны государства должны стать не региональные управленческие структуры, а население и предприятия.

«Новый динамизм следует придать развитию малых монофункциональных городов, структурную основу которых составляют одно-два предприятия. В настоящее время малых городов в Украине насчитывается 352, из них с монопромышленной структурой производства – 122. В малых городах проживает 19% городского населения Украины. На фоне общей тенденции к уменьшению количества населения там наблюдается как положительный естественный прирост населения (1,1-1,3%), так и значительный прирост (1,7-3,6%) за счет миграции. Учитывая фактическую остановку производства, такие города должны стать объектами особой государственной поддержки», - убежден Б.Данилишин.