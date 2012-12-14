На торгах в пятницу стоит ожидать умеренного снижения пары EUR/USD - Forex Club

На валютных торгах в пятницу, 14 декабря, вероятно, инвесторы предпочтут фиксировать прибыль перед выходными, поэтому, скорее всего, по паре EUR/USD стоит ожидать умеренного отката к отметке 1,3040, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, у GBP/USD больше шансов продемонстрировать активную динамику. Учитывая вечернее время публикации новостей о пересмотре прогноза по рейтингу Великобритании, вполне вероятно, что и азиатские и европейские рынки захотят отреагировать на статданные. Таким образом, потенциал прорыва отметки 1,61 все еще остается с дальнейшей целью 1,6070.

Основным критерием движения пары USD/JPY будет перекупленность в соответствии с ожиданиями самого позитивного показателя для японской экономики (т.е. бесспорной победы оппозиции, которая поможет стране выйти из политического ступора). Если инвесторы поймут, что на текущий момент пара уже находится слишком высоко, они поспешат зафиксировать прибыль перед выходными, а значит, ближайшая цель 83,30 и далее 83,00.

Серия отчетов из Европы и США, скорее всего, пройдет незамеченной, так как на текущий момент валютами движут политические баталии, финансовые нововведения, но отнюдь не экономические показатели.