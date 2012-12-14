Торги по доллару на межбанке в пятницу открылись незначительным ростом котировок

В пятницу, 14 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным повышением котировок – 8,1030/8,1110 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2638/42, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6155/10,6280. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3095/97 (четверг — 1,3084/86).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.