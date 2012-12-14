Правительство Украины в 2013 году должно выплатить около 9 млрд долл. внешнего долга

Правительство Украины в 2013 году должно выплатить около 9 млрд долларов внешнего долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил 14 декабря на заседании Кабинета министров.

«В 2013 году правительству Украины необходимо вернуть около 9 млрд долларов по внешним долгам», – сказал Н.Азаров. При этом отметил, что большую часть этой суммы составляют выплаты по долгу МВФ в объеме 6 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова убеждена, что Украина в 2013 году сможет осуществить все выплаты по внешним долгам, которые составляют 117 млрд грн (более 14,6 млрд долл.).

Напомним, Украина в 2013 году должна выплатить 6 млрд долл. по кредиту МВФ.

В следующем году, согласно госбюджету, Украина планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 млрд грн для финансирования дефицита госбюджета на уровне 50,432 млрд грн.

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