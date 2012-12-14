Азаров: бюджет-2013 принят в единственно возможном реалистическом варианте

Премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что государственный бюджет Украины на 2013 год принят в единственно возможном реалистическом варианте, учитывая существующие сложные экономические условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета Министров.

«В условиях неопределенности внешних рынков и дискриминационной цены на газ – это единственно возможный реалистичный бюджет», - сказал Азаров.

Он отметил, что бюджет предусматривает продолжение экономического развития и повышение социальных выплат.

«Сегодня в мире такую политику могут позволить себе считанные государства. Поэтому сближение и укрепление позитивных тенденций развития экономики, которых мы достигли в последние годы, является основной задачей этого бюджета. Выполнить его будет нелегко», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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