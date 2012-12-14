Кабмин хочет обязать участников госзакупок указывать информацию о производственных мощностях

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины вернуться к рассмотрению законопроекта о временном изменении конкурсных условий для участников тендеров по государственным закупкам в части обязательной подачи данных о собственном производстве или центрах обслуживания.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» (№0884), опубликованном на официальном сайте ВРУ.

«Законопроект направлен на усовершенствование законодательства в сфере государственных закупок и предполагает временное – до 31 декабря 2015 года – увеличение перечня конкурсной документации в части включения в документацию по конкурсным торгам данных о наличии у участников торгов производственных мощностей и\или центром обслуживания на территории Украины», - сказано в пояснительной записке.

Напомним, законопроект был принят за основу 2 октября 2012 года, однако окончательного решения относительно документа Рада так и не приняла. Согласно процедуре прохождения законопроектов, законопроект №0884 снова подан на рассмотрение парламента.

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