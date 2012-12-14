Средневзвешенный курс на межбанке в четверг составил 8,0983 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 13 декабря, укрепился до 8,0983 грн/долл по сравнению с 8,1011 за предыдущий банковский день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,014 млрд долл. (в эквиваленте), что на 76,4 млн долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 809,2 млн долл.

Как сообщалось, в четверг, 13 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1000/8,1100, к 12:00 цены повысились до 8,1080/8,1130. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 8,1050/8,1080 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2649, к 12:00 цены понизились до 0,2644/0,2648. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,6475 (-0,0185).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3040/1,3100. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5980/10,6130, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5895/10,6000. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5815/10,5895.