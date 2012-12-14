Столичные налоговики легализировали труд 16 тыс. предпринимателей и нанятых работников

13:39, 14 декабря 2012
Финансы
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Государственная налоговая служба Украины в Киеве с начала года легализировала трудовые отношения с работодателями для 6821 нанятого работника, а также вывела «из тени» 8 794 предпринимателей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ Киева.

Как сказано в сообщении, в бюджет дополнительно перечислено 2,661 млн грн налога на доходы физических лиц и 3 млн грн налогов с предпринимательской деятельности.

При этом, говорится в сообщении столичной налоговой, нарушения трудовых прав граждан являются наиболее распространенным нарушением со стороны бизнеса.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) сообщала, что фиксирует нарушения налогового законодательства в части оплаты труда в 90% случаев от общего числа проведенных проверок. С начала года сотрудники ГНСУ в рамках проведения контрольно-проверочных мероприятий выявили 77 тыс. наемных работников, трудившихся без оформления трудовых соглашений и не плативших налоги. Объем доначисленных и уплаченных налогов составил 15 млн грн.

Кроме того, выявлены 44 тыс. граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без оформления соответствующих документов. Объем налогов, доначисленных к уплате, составил 12 млн грн.

При этом объем зарплат, которые выплачиваются украинцам, не имеющим официального оформления на своих рабочих местах, составляет, по разным оценкам, до 145 млрд грн.

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