Украинские пограничники в этом году получили от ЕС технику на 262 млн грн

Государственная пограничная служба Украины получила в этом году от ЕС техническую помощь на сумму на 262 млн грн.

Об этом шла речь на заседании коллегии в Администрации Госпогранслужбы, сообщили УНИАН в пресс-службе пограничного ведомства.

В частности, в ходе обсуждения вопросов международного сотрудничества отмечалось, что на протяжении года Госпогранслужба Украины активно сотрудничала с Европейским агентством FRONTEX и Миссией ЕК. В результате реализации международных проектов была получена техническая помощь на общую сумму 262 млн. грн.

Так, для охраны государственной границы пограничное ведомство получило 164 автомобиля, 100 квадроциклов, 183 мотоциклов, 50 снегоходов, 11 лодок и 249 устройств ночного видения.

Также была начата реализация проекта трансграничного сотрудничества по реконструкции 9 отделов пограничной службы и подписано Соглашение с Европейской комиссией на сумму почти 9 млн грн.