Лидеры Евросоюза пообещали борьбу с кризисом, но уклонились от конкретики

Европейские лидеры на состоявшихся в пятницу в Брюсселе восьмичасовых переговорах договорились продолжать меры, направленные на укрепление финансов и борьбу с долговым кризисом, хотя саммит не принес конкретных решений, сообщает Reuters.

Заседание лидеров прошло через несколько часов после того, как значительный прорыв в переговорах о банковском союзе совершили министры финансов ЕС, договорившись, что Европейский ЦБ получит право контролировать банки еврозоны. Они также одобрили предоставление помощи Греции в размере почти 50 миллиардов евро в срок до марта следующего года.

Эти два решения немного ослабят прессинг на лидеров ЕС.

Последние тем временем пообещали продолжать создание механизма, способного ликвидировать проблемные банки, хотя пока неясно, когда этот процесс будет завершен.

Они также начали обсуждение вопросов о том, как заставить страны придерживаться экономических ориентиров и как создать "фонд солидарности" в помощь странам, пострадавшим от экономических потрясений, однако не углублялись в эти темы, отложив обсуждение до середины следующего года.

Лидеры, судя по всему, старались показать, что не расслабляются, но итогами встречи стали в основном устные обещания.

"Мы решили ввести в действие единый механизм урегулирования", - сказал президент Европейского совета и председатель саммита Херман Ван Ромпей.

Еврокомиссия представит предложение об этом механизме в течение 2013 года, сказал президент комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Механизм будет ликвидировать проблемные банки, закрывая их нездоровые подразделения и сохраняя жизнеспособные части.

"Мы согласовали карту перспектив развития валютного союза", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель, не вдаваясь в подробности обсуждений.

Двухдневный саммит, шестой и последний в 2012 году, был призван подробно обсудить, как лучшим образом реформировать экономический и валютный союз и решить проблемы, подпитывающие долговой кризис.