Налоговики с помощью экспертов будут искать случаи уклонения от уплаты налогов

Государственная налоговая служба Украины намерена вплотную заняться анализом цен по внутренним товарным операциям и непрямым экспортно-импортным контрактам, для чего приглашает к сотрудничеству экспертов новосозданного Центра мониторинга товарных рынков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как сказано в сообщении, центр призван выявлять случаи уклонения от уплаты налогов при операциях со «связанными структурами», когда ценообразование происходит не по рыночным правилам. Как выяснили специалисты ГНСУ, такие операции не редкость. В частности, проанализировав таможенные декларации, налоговики пришли к выводу, что в 2012 году по прямым контрактам проэкспортировано меньше половины товаров, при этом около 54% всего экспорта осуществлялось непосредственно через третьих лиц и оффшорные структуры, зачастую связанные между собой. Общий объем экспорта по непрямым контрактам в 2012 году составил 260 млрд грн.

Как сказано в пресс-релизе, для определения нормального уровня цен специалисты новосозданного центра будут анализировать широкий спектр данных – органов статистики, профильных изданий, таможенных баз Украины и стран-торговых партнеров, а также решения судебных инстанций Украины и мира.

Как заявил по этому поводу глава ГНСУ Александр Клименко, борьба с выведением капитала в оффшоры до полной оплаты налогов – это общемировой тренд. «Но мы должны быть на шаг впереди, чтобы адекватно реагировать на вызовы и угрозы. Теперь в своем распоряжении мы имеем штат высококвалифицированных специалистов и мощные аналитические инструменты, благодаря чему сможем увидеть «как на ладони» случаи, когда задекларированные предприятием договорные цены не отвечают реальным сумам, полученным по экспортным контрактам», - цитирует А.Клименко пресс-служба ГНСУ.

По его словам, в случае выявления таких операций бизнесу в судебном порядке предложат уплатить налоги, начисленные на основе рыночных цен. «Наша принципиальная позиция: прибыль должна облагаться налогом в той стране, где она экономически заработана», - продолжил А.Клименко.

В ГНСУ также напомнили, что с 1 января 2013 года вступает в силу статья 39 Налогового кодекса Украины относительно методов определения и порядка использования обычной цены. Представители бизнеса получат возможность заключать с налоговыми органами договор о ценообразовании и целях налогообложения. Это позволит избежать недоразумений между налогоплательщиком и органами ГНСУ в части правильности определения методов и порядка использования обычной цены на товары, работы и услуги.

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью «ИнвестГазете» глава Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко заявлял, что использование оффшорных схем ведения бизнеса ведет к потерям Государственного бюджета в размере порядка 100 млрд гривень. в январе 2012 года А.Клименко называл выявление уклонений от уплаты налогов при проведении экспортно-импортных операций с использованием оффшорных компаний одним из приоритетов работы ГНСУ. В марте 2012 года Государственная налоговая служба Украины и Американская торговая палата в Украине создали две рабочие группы для отработки вопросов трансфертного ценообразования с целью прекратить практику минимизации налогов посредством оффшоров.

В ноябре Министерство финансов Украины вынесло на всеобщее обсуждение проект приказа о порядке взаимодействия органов Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при осуществлении контроля над импортными операциями.