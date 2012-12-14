УКБС: уставный капитал украинских банков за 5 лет увеличился в 4 раза

Уставный капитал украинских банков за последние пять лет увеличился в 4 раза - до 21,6 млрд долл., что является одним из факторов устойчивости банковской системы.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» со ссылкой на генерального директора ассоциации Галину Олифер.

"За последние 5 лет уставный капитал банковской системы Украины вырос в 4 раза (до 21,6 млрд долл.), регулятивный капитал увеличился в 2,5 раза (до 22,3 млрд долл.). Норматив адекватности регулятивного капитала на 1 ноября 2012 г. составляет 18,2% (при требуемых не менее 10%), - отметила Г.Олифер. - Эти статистические данные свидетельствуют о достаточном запасе "прочности" национальной банковской системы и потенциале для кредитования экономики ".

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, на 1 ноября 2012 года лицензию НБУ на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

За ноябрь т.г. капитал банков сократился на 0,1% - до 169,7 млрд грн, оплаченный зарегистрированный уставный капитал - не изменился и на 1 декабря т.г. составил 174,5 млрд грн.