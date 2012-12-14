На межбанке торги закрылись котировками 8,1010/8,1080 грн/долл.

В пятницу, 14 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1030/8,1110, к 12:00 цены понизились 8,1020/8,1080. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1010/8,1080 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2638/42, к 12:00 цены снизились 0,2632/36. К закрытию цены достигли уровня 0,2630/34. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,7860 (+0,1385).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3070/1,3115. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6155/10,6280, к 12:00 цены ушли вниз 10,5995/10,6115. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,6000/10,6130.