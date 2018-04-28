Бюджет-2013: депутатов и прокуроров кризис не коснется

Бюджетный фолиант любого года сопровождает пояснительная записка, служащая своего рода разъяснением таблиц и расчетов государственной сметы. Зачастую на нее не обращают внимания, но в этом году «пройти мимо» не удалось никому - уж слишком «сердобольной» оказалась. Авторы документа вспомнили все – от греческих злоключений, до стрессов работников испанских финансовых институтов. Досталось даже японцам с их прогнозируемым дефицитом бюджета в 10% ВВП против украинских 3,2%.

Логично предположить, что суть посылов в одном: страна должна понять, что всем тяжело, и украинцы – не исключение. Но как тогда объяснить тот факт, что, несмотря на «тучи» над экономикой, расходы на власть не уменьшаются. Экономить на себе верхи как не умели, так и не научились до сих пор. И очередное тому доказательство – финансирование Верховной Рады и органов прокуратуры.

(Закон о госбюджете на 2013 год Верховная Рада приняла 6 декабря, документ отправлен на подпись Президента).

На жилье и питание «новеньким»

В 2013 году общий фонд средств, выделяемых на работу Верховной Рады, составит 936 млн грн. Это окончательный показатель, проголосованный 6 декабря, хотя первоначально в проекте госбюджета фигурировала сумма в 875,971 млн грн.

Комментируя УНИАН причины «появления» дополнительных 60 млн грн, народный депутат Владислав Лукьянов заявил: «На две трети Рада обновилась, большое количество депутатов приезжают в Киев из регионов. Когда мы рассмотрели реальные заявки на проживание, пришли к согласованному и единогласному решению поддержать предложение увеличить финансирование Верховной Рады на 60 млн – до 936 млн грн. И дай Бог, чтобы мы вписались в эту сумму».

Примечательно, что львиная доля ассигнований будет направлена из общего фонда госбюджета. Значит, деньги выделят в любом случае. И лишь незначительная часть - из средств специального фонда госбюджета, который наполняется «по мере возможностей государства». Впрочем, опыт свидетельствует: при необходимости все можно перераспределить и профинансировать «как следует».

Для сравнения стоит добавить, что в уходящем, 2012 году, объем ассигнований Верховной Раде составил 870 млн грн, (при первоначальном плане в 924,5 млн грн), а в 2011-м - 897,5 млн грн (при первоначальном плане 911 млн грн).

Целевое назначение запланированных средств удивляет не меньше. В частности, профильная статья «осуществление законотворческой деятельности» - прямая задача парламента - в 2013 году как раз урезана. Объем целевых назначений составляет 456 млн грн, в то время как в 2012-м - 460 млн.грн, а в 2011-м – 492 млн.грн.

Из выделенных на 2013 год 456 млн грн. зарплата «аппаратчикам» и депутатам составит 226,875 млн грн, остальное - «расходы потребления». В графе «расходы развития» стоит жирный прочерк. Стало быть, «экономить» не на чем - «проестся» все до копейки. И в этом, кстати, «солидарны» как бюджет-2012, так и бюджет-2011.

По мнению Лукьянова, все это легко объяснить. «Надо учитывать такой момент: повышая социальные выплаты, мы должны предусмотреть увеличение фонда заработной платы, фонда оплаты энергоносителей (для ВРУ – ред.). Если посмотреть на выделенную сумму в отношении к доле ВВП, то пропорция 2013 года даже меньше, чем пропорция 2012 года», - сказал Лукьянов, особенно подчеркнув, что в денежном эквиваленте увеличение ассигнований на Верховную Раду – едва ли 0,15% показателя сводного бюджета. «Эта цифра (увеличение финансирования – ред.) никак не повлияет на макропоказатели, и ни одна социальная статья не затронута», - заявил народный депутат.

На проезд и пропитание

Любопытный нюанс: в отчете об освоении средств за 2011 год значится, что в течение 12 месяцев депутаты «проездили» и «проели» без малого 60 млн грн. – одно лишь содержание автобазы обошлось в 43,8 млн грн. Еще 7 млн грн «ушли» на зарубежные визиты. На приемы гостей потратили 2,3 млн грн, 3 млн грн – на питание и оплату услуг ЖКХ. Расходы на «столовую», к слову, прописали в отчете вообще отдельной графой.

Надо ли говорить, что и в 2012-м, и в 2013-м практика ездить, питаться, оплачивать «коммуналку» за счет бюджета никуда не исчезла?.. Понятно, что нам еще предстоит узнать о том, сколько и на что депутаты «потратили» по факту в 2012 году (постатейный тематический отчет наверняка появится лишь к марту и будет, вероятно, засекречен), но общие тенденции налицо.

Не учитывая «дополнительных» доходов, обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Рады в 2013 году и так обойдется в 297 млн грн. (179,6 - в 2011-м), на освещение деятельности ВРУ на радио, телевидении и в печатных СМИ планируют потратить 29 млн грн против 11.7 млн грн в 2011-м году.

Санаторно-курортное обеспечение в 2013 году уже «потянуло» на 88,4 млн грн, из которых из общего фонда госбюджета выделят только 7,8 млн грн, остальное – из специального фонда бюджета. Однако это слабое утешение на фоне того, что, к примеру, в 2011 году «санаторное» обеспечение депутатов в принципе «стоило» государству в полтора раза меньше - 56,3 млн.грн.

Прокуроры тоже в почете

Вместе с депутатами жить на широкую ногу в 2013 году будут и представители «ока государевого». Собственно, у прокуроров с финансами стало все хорошо после избрания президентом Виктора Януковича. Если раньше «самым честным и неподкупным» из бюджета выделяли всего миллиард гривен, то в 2010 году - свыше 1,5 млрд. грн., в 2012 - уже 2,476 млрд грн.

Но бюджет на 2013 год не идет ни в какое сравнение. Прокурорам выделили рекордную за годы независимости Украины сумму - 3,2 млрд. грн.

Как сказано в пояснительной записке, щедрое финансирование связано с «осуществлением прокурорско-следовательской деятельности, подготовкой и повышением квалификации кадров прокуратуры».

Кроме того, деньги нужны прокуратуре для содержания Единого реестра досудебных расследований, новосозданных режимно-секретных подразделений (без детализации, что имеется в виду), а также переподготовки и обучения в общей сложности полутора тысяч работников прокуратуры и студентов дневной формы обучения Национальной академии прокуратуры.

И ведь что характерно: большинство экспертов в Украине утверждают, что расходы на власть – неплохой источник «дополнительных ассигнований», которые можно и нужно направлять на социальные нужды в случае погашения народных волнений.

Олеся Сафронова (УНИАН)

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