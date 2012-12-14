Банк "Таврика" ввел лимиты на выдачу наличных по картам

Банк “Таврика”, которому Национальный банк Украины с 23 ноября т.г. запретил принимать депозиты, с 10 декабря 2012 года ввел суточные лимиты на выдачу наличных по своим карточкам.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Банк “Таврика" информирует вас о временном установлении с 10 декабря 2012 г. суточных ограничений на сумму операций по выдаче средств по платежным картам банка... Средства, при наличии, выплачиваются исключительно через кассу банка", - говорится в сообщении банка.

Согласно предоставленной информации, по картам Visa Electron в сутки будет выдаваться не более 250 гривен (в эквиваленте), по Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum - по 500 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины, согласно решению Комиссии НБУ по вопросам надзора №906 от 23 ноября 2012 года, запретил банку «Таврика» (г. Киев) привлекать депозиты.

ПАО «Банк «Таврика» создано в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на сайте, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.