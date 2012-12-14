Инфляция в Польше в ноябре составила 2,8%

Варшава. Инфляция в Польше в ноябре в годовом выражении составила 2,8% (3,4% в октябре), достигнув своего самого низкого темпа роста за последние два года.

Об этом свидетельствуют данные государственного комитета статистики страны GUS, которыми располагает УНИАН.

По сравнению с предыдущим месяцем цены на главные потребительские товары в Польше выросли на 0,1% после 0,4% роста месяцем ранее.

При этом опрошенные польским агентством РАР аналитики прогнозировали 2,9% инфляцию в ноябре в годовом выражении и 0,2% к октябрю.

По данным GUS, в прошлом месяце в Польше больше всего подорожало обслуживание жилья (на 4,3%) и транспорт (на 3,1%) на фоне 4,8% снижения стоимости одежды и обуви.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года инфляция в Польше составляла от 3,6% до 4,3% в месяц в годовом выражении, достигнув своего максимального роста в феврале и июне. В июле польский Нацбанк прогнозировал снижение инфляции в Польше в текущем году до 2,6% с 4,3% в 2011 г., а в 2013 г. - до 1,8%.

За последние десятилетие наибольшая месячная инфляция в Польше была зафиксирована в мае прошлого года на уровне 5%.