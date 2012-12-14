Прибыль банковской системы в ноябре составила 0,56 млрд грн, с начала года - 4,4 млрд грн

Прибыль банковской системы в ноябре 2012 г. составила 0,56 млрд грн (в октябре т.г. - 1 млрд грн), за январь-ноябрь - 4,358 млрд грн (за 11 месяцев 2011 года убыток системы составил 4,8 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков в январе-ноябре т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличились на 7,9% - до 137,37 млрд грн, в том числе процентный доход составил 107,893 млрд грн, комиссионный доход - 19,23 млрд грн.

Расходы выросли на 0,6% и составили 133 млрд грн, в т.ч. процентные расходы - 62,107 млрд грн, общие административные расходы - 32,88 млрд грн, отчисления в резервы - 22,731 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков в октябре 2012 года составила 1 млрд грн, в сентябре убыток составил 119 млн грн, при том что два предыдущих месяца были прибыльными (август - 653 млн грн, июль - 683 млн грн).

Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.