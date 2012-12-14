АМК разрешил «Газтеку» приобрести более 25% акций «Ривнегаза»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение крупнейшему частному собственнику ряда украинских облгазов - компании «Газтек» (г. Киев) на покупку более 25% акций предприятия по газоснабжению и газификации «Ривнегаз»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года Фонд государственного имущества Украины реализовал на Восточно-Европейской фондовой бирже 7,6% акций «Ривнегаз»

Компания «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов.

Собственниками самого «Газтека» являются кипрские компании - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».

В начале сентября т.г. «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

«Ривнегаз» (г. Ривне) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Ривненской области.