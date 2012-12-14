Польша за полтора года обнаружила попытки "отмыть" более 1 млрд долл.

Варшава. Генеральная прокуратура Польши за последние полтора года обнаружила попытки "отмыть" около 1,25 млрд долл. нелегальных средств, что в около 8 раз больше, чем пять лет тому назад.

Об этом пишет в пятницу польская Rzeczpospolitа со ссылкой на рапорт генеральной прокуратуры Польши на тему организованной преступности в стране.

С 2007 года, по данным следователей, в стране обнаружено попыток легализировать 2,1 млрд долл., что, по мнению экспертов, является лишь незначительной частью реального нелегального рынка в Польше.

"Еще пять лет тому назад лица, которые находились под следствием, пытались отмыть около 160 млн долл. На три года позже - это было уже более 650 млн долл. А за последние полтора года - 1,25 млрд долл. (по текущему курсу: 1USD=3,2PLN)", - отмечает газета.

Чаще всего деньги пытаются отмыть через открытие ресторанов, магазинов дорогой одежды, строительство отелей, которые показывают на бумаге значительные прибыли, в то время, как реальная выручка может быть близкой к нулю.

Кроме того, средства легализируют через оплату ряда фиктивных услуг, в первую очередь, консультационных.

Легализируют, таким образом, свои доходы люди занимающееся наркоторговлей, контрабандой алкоголя и сигарет, нелегальным оборотом топлива и металлолома.

Газета отмечает, что количество возбужденных дел против людей, "отмывающих" нелегально полученные доходы, за последние 5 лет составило почти 2 тыс., при этом 95% из тех, кому были выдвинуты официальные обвинения, были осуждены.

Справка УНИАН. Польша присоединилась к Евросоюзу в 2004 году.

По данным МВФ, в прошлом году Польша по номинальному объему ВВП, составившему 514,5 млрд долларов, заняла 23 место в мире.