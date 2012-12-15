В КГГА рассказали, какие проблемы ожидают киевлян от бюджета-2013

Выплата 20% надбавки к заработной плате педагогическим работникам, работникам заведений культуры и искусств и работникам социальной защиты Киева в 2013 году под угрозой.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко во время общественного обсуждения государственного бюджета Украины на 2013 год, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, сегодня объем фонда стимулирования в структуре бюджета города составляет 812 млн. грн, что позволяет удерживать пропорцию между средней зарплатой в городе в целом и зарплатой в бюджетном секторе.

«У руководителей бюджетных учреждений есть определенные стимулы осуществлять отбор квалифицированных работников, которые должны реализовывать непростые задачи в условиях реформирования, происходящего почти во всех отраслях. Чтобы быть объективным, отмечу, что без взаимодействия между КГГА и правительством в течение 2012 году ситуация в бюджетной сфере была бы значительно хуже. Так, только дополнительных дотаций из госбюджета получено 953,6 млн. грн. Однако мы совсем не уверены, что так же будет и в 2013 году. Реально ситуация такова, что для того чтобы платить соответствующую зарплату работникам бюджетных учреждений, нам нужно 1,2 млрд грн, которых госбюджет нам не дает. Только на финансирование стимулирующих надбавок необходимо 812 млн. грн. Если их индексировать с учетом роста зарплаты в 2012 году, это около 1 млрд грн. Свободных ресурсов, чтобы решить проблему своими силами, у нас нет», – подчеркнул Р.Крамаренко.

Р.Крамаренко отметил, что сегодня городская власть имеет два сценария выхода из ситуации, однако оба варианта не устраивают: оставить фонд оплаты труда в пределах назначений 2012 года без повышений или увеличить фонд оплаты труда почти на 1 млрд грн и лишить город перспективы расчетов по другим направлениям, таким как транспорт, ЖКХ, благоустройство.

«Нам очень необходим пересмотр основных показателей государственного бюджета в отношении столицы. Других вариантов нет», – сказал заместитель председателя КГГА.

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Также, Р.Крамаренко заявил, что без корректировки государственного бюджета на 2013 год медики и учителя столицы будут получать зарплату меньшую, чем средняя в Украине.

В частности, он отметил, что средняя зарплата работников бюджетной отрасли в 2012 году составляла в Киеве 2400 грн, при средней в городе более 4500 грн.

«При действующей редакции государственного бюджета мы не сможем не то что повысить в следующем году зарплату бюджетникам, но и даже перекрыть показатели инфляции. Мы не сможем сохранить коллективы в таких условиях», – сказал Р.Крамаренко.

Он отметил, что базовый уровень оплаты труда бюджетных учреждений предусматривался и выполнялся в структуре бюджета города всех лет в полном объеме, и в отдельные годы даже больше относительно тех контрольных показателей, которые доводились Минфином для социально-культурной сферы. Так, в прошлом году городом на 15-20% были увеличены те показатели, которые довело городу Министерство финансов.

«При этом в течение 2010-2012 годов в Киеве сеть бюджетных заведений не сократилась ни на одну единицу, что имело место в других регионах Украины. Напротив, были введены в эксплуатацию новые школы, новые детские сады, амбулатории семейной медицины. Это дополнительные рабочие места. При этом мы не имели существенного увеличения штатной численности бюджетного сектора, в основном осуществлялось перераспределение штатной численности между заведениями», – отметил заместитель председателя КГГА.

По словам Р.Крамаренко, на сегодняшний день показатели зарплаты, доведенные Минфином, составляют 7,2 млрд грн. При этом городу не хватает не менее одного миллиарда гривен на фонд стимулирования.

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В Государственном бюджете на 2013 отсутствует субвенция Киеву на покрытие разницы в тарифах за тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводу, заявил Р.Крамаренко на общем собрании профсоюзного актива Киева и власти столицы относительно ситуации с бюджетом Киева на следующий год.

“Разница в тарифах, которая планировалась в этом году и которую мы провели, - 4,9 млрд грн. Это позволило не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Но на 2013 год эта субвенция в бюджете Украины отсутствует. А потребность составляет 2,5 млрд грн”, - сказал Р.Крамаренко.

Он также сообщил, что потребность столицы в компенсации за льготные перевозки составляет 625 млн. грн, а в госбюджете предусмотрено 214 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря председатель КГГА Александр Попов, комментируя ситуацию, в которой оказался Киев в связи с принятием госбюджета-2013, сказал, что власть в следующем году не будет увеличивать тарифы на квартплату, которые регулируются городом.

В то же время что касается услуг, которые в плане их стоимости определяются исключительно на уровне государства, - за электрическую энергию, тепло, водоснабжение и канализацию, то А.Попов тогда сказал, что все зависит от того, заложено ли в госбюджете финансирование разницы в тарифах.

«Если заложено, то тогда роста не будет. Если их недостаточно, то на уровне Кабинета министров может рассматриваться вопрос о повышении стоимости этих услуг», - сказал он.

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