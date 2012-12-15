Рыбак говорит, что госбюджет-2013 пересмотрят, в частности по финансированию столицы

После первого квартала будет пересмотрен бюджет 2013 года, в частности, относительно финансирования Киева. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в эфире программы «Большая политика».

Он отметил: «По результатам первого квартала мы будем пересматривать бюджет, потому что столица есть столица, она должна финансироваться лучше, чем любой регион». «Потому что по Киеву вся Европа оценивает, какие мы люди, какое мы государство», - добавил В.Рыбак.

По его словам, Президент Украины Виктор Янукович в разговоре с ним также подчеркивал необходимость внесения изменений в бюджет, в частности, относительно увеличения финансирования Киева.

Председатель ВР одобрительно высказался в отношении председателя КГГА Александра Попова и отметил, что его кандидатуру будет поддерживать на должность мэра Киева. Он отметил, что «Попов – честный, порядочный и совестливый человек». Он также заметил, что руководителю Киева «нужно подновить команду». При этом добавил: «Попов достойная кандидатура, достойный менеджер».

Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2013 год, принятый Верховной Радой 6 декабря, предусматривает изъятия из городского бюджета, что создает в бюджете Киева скрытый дефицит более 4 млрд грн.

А.Попов заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечение нормального функционирования столицы, а способ, которым формировалась основная смета страны, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

А.Попов отметил, что после того, как Киев получит все показатели госбюджета, власть столицы проанализирует их и обратится к правительству, а также, в случае необходимости, - к Президенту, если будет конфликтная ситуация с правительством.

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