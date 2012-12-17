Азаров считает, что сейчас нет необходимости вводить налог на продажу валюты

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что сейчас нет необходимости вводить налог на продажу валюты.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

«Все те действия, которые были предприняты – они абсолютно достаточны и абсолютно эффективны. И никакой необходимости для других дополнительных мер сейчас нет», - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос, как он относится к инициативе Национального банка о введении налога на продажу валюты.

Он также отметил, что правительство заинтересовано в стабильности национальной валюты, а также в том, чтобы монетарная политика НБУ позволяла экономике страны развиваться.

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