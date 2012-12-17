В Норвегии считают, что Украине следует улучшить энергоэффективность и инвестклимат

В Норвегии считают, что Украине следует улучшить энергоэффективность и инвестиционный климат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Норвегии в Украине Йон Элведал Фредриксен, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности Украины сегодня в Киеве.

По его словам, Норвегия как член НАТО должна считаться с принятыми Украиной на высшем уровне решениями, в частности, о внеблоковом статусе государства, но вопросы долгосрочного сотрудничества также следует иметь в виду.

Й.Фредриксен заметил: «Мы слышали от украинских партнеров о нарастании давления с востока» и, по словам посла, это также побуждает к дискуссии о национальной безопасности.

Посол Норвегии вспомнил о важности урегулирования в Украине газового вопроса. По его мнению, решению этой проблемы могли бы способствовать не только внешнеполитические переговоры, но и решение некоторых внутренних вопросов.

Среди них Й.Фредриксен назвал улучшение уровня энергоэффективности в Украине, создание благоприятного инвестиционного климата для иностранных компаний, а также продолжение борьбы с коррупцией.