На текущей неделе валютные торги будут отличаться низким уровнем ликвидности - Forex Club

Текущая неделя окажется последней в преддверие Рождества, традиционно в этот период активность на финансовых рынках значительно спадает вплоть до окончания новогодних праздников, поєтому на текущей неделе торги могут характеризоваться низким уровнем ликвидности и высокой волатильностью, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, для европейской валюты самым значимым событием станут данные по деловому климату в Германии от центра экономических исследований Ifo 19 декабря. Последняя макроэкономическая статистика из еврозоны носит более позитивный характер, сигнализируя о возможной стабилизации. Целью движения для пары EUR/USD станет отметка 1,32, преодоление которой откроет дорогу к 1,35. Для сохранения восходящего тренда на грядущей неделе важно будет удерживать поддержку 1,3040.

Участники торгов по британскому фунту будут акцентировать свое внимание на протоколах последнего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. Регулятор был достаточно пессимистичен в своих оценках перспектив британской экономики в последнее время, но отказался от дополнительного количественного смягчения. Фунт, в случае продолжения восходящего тренда пары EUR/USD, может двинуться к 1,6250.

Для японской иены особой значимостью станут итоги парламентских выборов. Участники рынка закладывали победу либерально-демократической партии, двинув котировки с отметки 79,00 до 83,80, ожидая изменений в экономической политике, и, в частности, усиления давления на Банк Японии с целью дальнейшего смягчения. Для сохранения восходящего тренда USD/JPY важно удерживать поддержку 82,90.