Минфин выплатил 39 млн долл. купонного дохода по еврооблигациям 2011 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода в размере 39,063 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа 2011 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщалось, в 2011 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 1,25 млрд долл. с погашением в 2016 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,25% годовых.