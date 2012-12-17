Налоговая с начала года ликвидировала задолженность по зарплате на 1,2 млрд грн

Государственная налоговая служба с начала года провела разъяснительную работу с руководителями предприятий – должников и по результатам бесед и контрольно-проверочной работы ликвидировала задолженность по зарплате на сумму 1,2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как сказано в сообщении, бюджет дополнительно получил 215 млн грн налога на доходы физических лиц.

Кроме того, согласно пресс-релизу, ГНСУ убедила представителей 71 тыс. предприятий, которые ранее выплачивали своим нанятым сотрудникам зарплаты ниже или на уровне минимальной заработной платы, повысить зарплаты. В результате, как сказано в сообщении, в бюджет дополнительно поступило 145 млн грн налогов с доходов физических лиц.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября сократилась по сравнению с 1 октября на 3%, или 30 млн грн и составила 896,906 млн грн. Наиболее значительный объем задолженности зафиксирован в промышленности – 520,1 млн грн, строительстве – 100,2 млн грн, сфере операций с недвижимостью, инжениринга и предоставления услуг предпринимателям – 117,1 млн грн. Наименьший объем задолженности зафиксирован в сфере лесного хозяйства – 1,1 млн грн. Донецкая область сохранила лидерство по объему долга по выплате заработной платы, который на ноябрь 2012 года составил 162,2 млн грн.

Средняя зарплата в Украине в октябре 2012 года составила 3110 грн, что на 1,5% больше, чем в предыдущем месяце. Самые высокие зарплаты в октябре т.г. зафиксированы в сфере авиатранспорта - в среднем 10420 грн, самые низкие – в сфере рыболовства (1672 грн), лесного хозяйства (2192 грн) и здравоохранения (2215 грн).

С 1 декабря размер минимальной зарплаты в Украине повышен до 1 134 грн.