Fitch присвоило Одесской области рейтинг «В» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Одесской области долгосрочный и краткосрочный рейтинги «В», а также национальный рейтинг «А» со стабильным прогнозом. Об этом сказано в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

«Рейтинг отражает тот факт, что экономика Одесского региона диверсифицирована и не подвержена значительным бюджетным рискам», - говорится в пресс-релизе. Вместе с тем агентство отмечает высокую зависимость региона от решений центральной власти, общей развивающейся институциональной среды в Украине, а также значительную степень интегрированности бюджета области в общий бюджет страны.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 1,25 млрд долл. с погашением 28 ноября 2022 г. рейтинг «B». Затем рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Следом за этим агентство изменило прогноз по рейтингам украинских городов Ивано-Франковска, Днепропетровска, а также Автономной Республики Крым со "стабильного" на "негативный" и подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне «В» и на уровне «uaA-» по национальной шкале. Кроме того, 7 декабря международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с B2, прогноз «негативный». 5 декабря Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз «негативный».

12 декабря международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило корпоративный рейтинг и рейтинг дефолта эмитента для компании Ferrexpo Plc до «B3» с «B2» вслед за пересмотром суверенных рейтингов Украины.

14 декабря Standard & Poor's понизило прогноз для Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до «стабильного» и подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне «B-».

Сегодня, 17 декабря, Fitch назвало украинских производителей «уязвимыми» на сокращающемся в 2013 году рынке Евросоюза.