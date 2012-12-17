Столичные налоговики наложили 673 тыс. грн штрафов за продажу алкоголя и табака подросткам

Государственная налоговая служба Украины в Киеве с начала года наложила 673 тыс. грн штрафов на предпринимателей за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ Киева.

В налоговой службе напомнили, что размер штрафа, применяемого к субъекту хозяйствования за незаконную продажу алкоголя и табака, составляет 6800 грн.

Как сказано в пресс-релизе, еще одним наказанием за нарушение правил оборота алкоголя и табака является отзыв лицензии. В частности, с начала года за незаконную продажу подакцизных товаров аннулированы 95 лицензий. В прошлом году за 11 месяцев были аннулированы 42 лицензии.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране Госналогслужба с начала года наложила 8,5 млн грн штрафов на торговые предприятия, уличенные в продаже подросткам алкоголя и табака.

Помимо штрафов торговцев также лишали лицензий на розничную продажу подакцизной продукции. Всего аннулировано 1,1 тыс. лицензий, что вдвое больше прошлогоднего показателя.