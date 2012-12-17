Первым замглавы НБУ назначен экс-директор казначейства «Ощадбанка» - источник
16:43, 17 декабря 2012Финансы
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Первым заместителем председателя правления Национального банка назначен Борис Приходько, занимавший пост директора казначейства «Ощадбанка».
Об этом УНИАН сообщил источник в банковских кругах.
Пост первого заместителя был вакантен с февраля 2012 года, после того как Юрий Колобов возглавил Министерство финансов.
На прошлой неделе глава НБУ Сергей Арбузов на встрече с журналистами заявил, что постарается заполнить вакансию до 31 декабря.
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