Первым замглавы НБУ назначен экс-директор казначейства «Ощадбанка» - источник

Первым заместителем председателя правления Национального банка назначен Борис Приходько, занимавший пост директора казначейства «Ощадбанка».

Об этом УНИАН сообщил источник в банковских кругах.

Пост первого заместителя был вакантен с февраля 2012 года, после того как Юрий Колобов возглавил Министерство финансов.

На прошлой неделе глава НБУ Сергей Арбузов на встрече с журналистами заявил, что постарается заполнить вакансию до 31 декабря.

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