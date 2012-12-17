Бригинец предлагает зачислять налог на доходы физлиц в доход бюджета Киева

Народный депутат от «Батьківщини» Александр Бригинец предлагает зачислять налог на доходы физических лиц в доход бюджета Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца, в парламенте зарегистрирован законопроект № 1090 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления налога на доходы физических лиц в доход бюджета города Киева, авторами которого являются также народные депутаты Андрей Павловский и Дмитрий Андриевский.

«Именно благодаря деньгам с налогов частных лиц каждый город пытается развиваться, потому это ненормально, когда лишь один город Украины - Киев - обирают на несколько миллиардов гривень ежегодно, забирая половину этих налогов в государственный бюджет. Эта новация, которую ввела команда Януковича, поставила город на грань выживания», - заявил А.Бригинец.

Депутат заметил, что Киев действительно получает от налогов граждан больше денег, чем другие города Украины, но и потребности у столицы большие. «Не секрет, что инфраструктурой Киева пользуются не только киевляне, но и множество людей, которые неофициально проживают в городе, которые живут в пригородной зоне, но ежедневно работают в Киеве, и миллионы людей, которые приезжают в столицу в командировку. Среди таких теперь будут и новоизбранные народные депутаты из других регионов страны, которые будут жить в Киеве и пользоваться благами нашего города», - подчеркнул А.Бригинец.

Он выразил надежду, что внесенный на рассмотрение Верховной Рады законопроект поддержат не только около 200 народных депутатов - киевлян, которые живут в столице и четко понимают ее проблемы, но и около 300 народных депутатов – не киевлян, которые ближайшие пять лет будут пользоваться всеми достижениями киевской общины, и ощутят на себе все проблемы города.

В пресс-службе напомнили, что, «согласно госбюджету-2013, Киев - единственный город, где половина налогов на доход физических лиц сразу попадает в государственную казну. В этом году из бюджета Киева-2013 планируют изъять 8,2 млрд грн».

По данным сайта Верховной Рады, законопроект был зарегистрирован 13 декабря. При этом текст документа отсутствует.