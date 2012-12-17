«Энергоатом» не смог привлечь кредит на 400 млн грн

Компании «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, не удалось привлечь кредит в размере 400 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, тендер на привлечение кредитных средств был отменен из-за отсутствия достаточного количества конкурентных предложений.

Тендер на привлечение кредита был запланирован на 12 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров признал целесообразным привлечение НАЭК «Энергоатом» займов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.