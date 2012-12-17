Торги на межбанке в понедельник закрылись котировками 8,1010/8,1045 грн/долл.

В понедельник, 17 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1000/8,1100, к 12:00 сузился спрэд 8,1005/8,1060. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1010/8,1045.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2630/34, к 12:00 цены повысились 0,2631/35. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,7850 (-0,0010).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3070/1,3115. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6540/10,6690, к 12:00 цены ушли вниз 10,6510/10,6620. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились 10,6620/10,6710.