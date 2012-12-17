«Укргазбанк» планирует создать собственную международную систему денежных переводов

«Укргазбанк» намерен создать собственную международную систему денежных переводв. Об этом заявила заместитель председателя правления «Укргазбанка» Елена Дмитриева на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, на начальном этапе планируется, что с помощью системы можно будет осуществлять переводы внутри Украины, а уже в конце 2013 года — международные.

Банк будет ориентировать в работе системы переводов на страны ближнего зарубежья и страны, где работает много украинцев (Италия, Португалия и т. д.).

***

“Укргазбанк” улучшил прогноз по прибыли за 2012 год до 1,15-1,2 млрд грн

“Укргазбанк” улучшил прогноз по прибыли по итогам 2012 года до 1,15-1,2 млрд грн с 0,5 млрд грн (прогноз по состоянию на октябрь т.г. - УНИАН).

Об этом заявил председатель правления “Укргазбанка” Сергей Мамедов журналистам в понедельник.

В банке объяснили, что благодаря полностью сформированным резервам в 2011 году под активные операции, банк смог выйти на рекордные показатели прибыли в текущем году - за 11 месяцев 2012 года “Укргазбанк” констатирует наибольший финансовый результат за всю историю банка - 1,098 млрд грн, в т.ч. за ноябрь - 596,5 млн грн.

С начала года банк сократил удельный вес негативно классифицированных активов на 9,23% - до 27,82%, а до конца года планирует снизить этот показатель до 20%.

Справка УНИАН. АБ "Укргазбанк" (Киев) создан в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы на 1 октября 2012 года составили 19,965 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,848 млрд грн, обязательства - 16,936 млрд грн, уставный капитал - 10 млрд грн, собственный капитал - 3,029 млрд грн.

"Укргазбанк" в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 290,775 млн грн, при этом прибыль за третий квартал составила 108,295 млн грн.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.