ПриватБанк обещает 50 тыс. грн за информацию об ограбивших банкомат в Житомирской области

В Житомирской области неизвестные ограбили банкомат ПриватБанка. Финансовое учреждение объявило гарантированное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать злоумышленников.

Об этом говорится в официальном сообщении банка.

Преступление было совершено в ночь на 14 декабря в поселке Вакуленчук Чудновского района Житомирской области. Злоумышленники проникли в магазин, расположенный на территории военного городка №10 и при помощи газового резака похитили часть денег, которые находились в сейфе банкомата.

Служба безопасности банка заявляет, что за любую информацию о личностях грабителей, которая поможет скорее их задержать, источнику информации будет выплачено вознаграждение в размере 50 тыс. грн.