Межбанк: открытие торгов - 8,1000/8,1060 грн/долл.
11:24, 18 декабря 2012Финансы
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Во вторник, 18 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1000/8,1060.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2611/15, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6610/10,6710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3162/64 (понедельник – 1,3154/56).
В понедельник, 17 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.
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