Межбанк: открытие торгов - 8,1000/8,1060 грн/долл.

Во вторник, 18 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1000/8,1060.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2611/15, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6610/10,6710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3162/64 (понедельник – 1,3154/56).

В понедельник, 17 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.