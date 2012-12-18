«Альфа-Банк» приобретает розничный портфель кредитов «Проминвестбанка» номиналом 1,5 млрд грн

«Альфа-Банк» (г. Киев) приобретает часть розничного портфеля кредитов «Проминвестбанка» (ПИБ, г. Киев), номинальная стоимость которого составляет 1,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Альфа-Банка».

Согласно предоставленной информации, портфель на 80% состоит из ипотечных кредитов.

«Приобретение качественных активов по интересной для нас стоимости является частью стратегии банка. В связи с чем мы готовы рассматривать подобные предложения в дальнейшем", - говорится в сообщении со ссылкой на президента, главного управляющего директора Альфа-Банк (Украина) Александра Луканова.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

В январе-сентябре 2012 года «Альфа-Банк» увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Проминвестбанк» (ПИБ, г. Киев) в январе-сентябре 2012 года получил убыток в 10,737 млн грн по сравнению с прибылью 5,838 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 1 апреля 2012 г. владела 97,8502% акций «Проминвестбанка».