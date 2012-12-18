«Нафтогаз» выкупил у «Укрэксимбанка» ОВГЗ на 1,2 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила облигации внутреннего государственного займа у «Государственного экспортно-импортного банка Украины» на сумму 1,166 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте, размещенном на сайте государственных закупок.

Согласно сообщению, ОВГЗ были реализованы двумя лотами.

Дата подписания договора – 11 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

«Укрэксимбанк» в январе-сентябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличил чистую прибыль на 20,9% – до 71,527 млн грн.