В ноябре годовая инфляция в зоне евро снизилась до 2,2%, в ЕС-27 – до 2,4%

Брюссель. В ноябре 2012 года годовая инфляция (ноябрь 2012 года к ноябрю 2011 года) в странах-членах зоны евро снизилась по сравнению с октябрем с 2,5% до 2,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – также снизилась с 2,6% до 2,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре по сравнению с октябрем в странах зоны евро была зафиксирована дефляция в 0,2%, в ЕС-27 – также дефляция в 0,1%.

В ноябре самый высокий уровень годовой инфляции был отмечен в Венгрии (5,3%), Румынии (4,4%) и Эстонии (3,8%).

Самый низкий уровень годовой инфляции в ноябре зарегистрирован в Греции (0,4%), Швеции (0,8%) и Кипре (1,4%).

В ноябре 2011 года в странах зоны евро годовая инфляция составила 3,0%, в ЕС-27 – 3,3%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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