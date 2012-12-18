Объем подтвержденной задолженности по возмещению НДС не превышает 5,5 млрд грн - Клименко

Сумма подтвержденной задолженности по возмещению платежей по налогу на добавленную стоимость находится в пределах 5,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко, выступая на брифинге в ГНСУ.

«Мы должны понимать, из чего состоит задолженность по НДС. Моя позиция в том, что задолженность государства по возмещению НДС - это та задолженность, которая подтверждена налоговой службой. Те суммы, по которым есть задолженность – в пределах 5,5 млрд грн. Еще 13 млрд грн – это задолженность, которая сегодня оспаривается в судах разной инстанции», - сказал А.Клименко.

При этом он добавил, что на 1 января 2012 года сумма задолженности по возмещению НДС составляла 18 млрд грн. «Иными словами, суды ставят точку в вопросе НДС», - подчеркнул глава ГНСУ.

При этом он добавил, что цифрами задолженности по НДС легко манипулировать, в том числе тем, кто называет объемы долгов в 40 млрд грн. «Когда называются цифры в 40 млрд грн, это вопрос к тем, кто эти цифры называет», - отметил А.Клименко и предложил рассмотреть статистику 2010 и 2011 годов. «В 2010 и 2011 годах текущее возмещение всегда опережает текущую заявку. Мы рассчитываемся. Да, есть долги предыдущих периодов, но мы и по ним рассчитываемся», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, ГНСУ с начала года возместила налогоплательщикам 43,9 млрд грн, что на 4,4 млрд грн (или 11,2%) больше показателя прошлого года.

В январе-октябре 2012 года общий объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость составил 66,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя. При этом объем возмещенного НДС составил 39,6 млрд грн при сумме заявок к возмещению 38 млрд грн.

В январе-сентябре 2012 года количество плательщиков НДС составило более 22 тыс. человек, что на 66% больше прошлогоднего показателя. Кроме того, за 9 месяцев текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигла 98%. При этом, сотрудники налоговой милиции Украины по итогам работы за 9 месяцев текущего года предупредили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму почти 1 млрд грн и изъяли из незаконного оборота товаров на сумму 650 млн грн.