КГГА подготовила проект бюджета столицы на 2013 год

Киевская городская государственная администрация подготовила и будет предлагать Киевсовету на заседании ознакомиться с проектом бюджета столицы на 2013 г. с доходами 18,825 млрд грн и расходами 17,703 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

Согласно документу, предусмотрены субвенции из государственного бюджета в объеме 2,780 млрд грн.

В проекте бюджета на 2013 год отмечается, что предельный долг Киева на 31 декабря 2013 года не должен превышать 10,260 млрд грн.

Предельный объем предоставления местных гарантий на 2013 год предлагается установить на уровне 1,234 млрд грн.

Дотация выравнивания предусмотрена в сумме 126,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2013 год, принятый Верховной Радой 6 декабря, предусматривает исключение из городского бюджета, что создает в бюджете Киева скрытый дефицит более 4 млрд грн.

Председатель КГГА Александр Попов заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечения нормального функционирования столицы, а способ, которым формировалась основная смета страны, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

14 декабря А.Попов сообщил журналистам, что проект бюджета Киева на 2013 год КГГА внесет на рассмотрение Киевсовета 20 декабря, поскольку этого требует законодательство, но будет просить депутатов не принимать его, а только принять к сведению. Городская власть будет требовать внесения изменений в Госбюджет с целью изменения показателей для столицы.