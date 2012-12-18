Гривня по отношению к доллару с начала года подешевела на 0,05% - Forex Club

Стоимость гривни по отношению к доллару США с начала текущего года понизилась на 0,05% (официальный курс НБУ) - такая стабильность национальной валюты на протяжении года поддерживалась регулятором, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине в Украине.

«Как и в прошлом году, Нацбанк продолжает проводить консервативную политику валютного курса. Снизить реальный обменный курс гривни в текущем году удалось за счет более низкой инфляции по сравнению с основными нашими торговыми партнерами, в то время как номинальный курс остался практически неизменным. Другие страны проводят более либеральную политику в этой сфере. Пойти по их стопам Украине мешает существенная доля импорта и экспорта в ВВП, а также высокая долларизация экономики», – отмечает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Практически неизменным по отношению к американскому доллару в текущем году также остался курс таких валют, как азербайджанский манат, туркменский манат и таджикский сомани. В тоже время, большинство европейских валют продемонстрировали умеренный рост, несмотря на долговой кризис в еврозоне. Как правило, это валюты стран экспортеров или стран со стабильным торговым балансом и сдержанной бюджетной политикой. Среди стран, валюты которых умеренно подешевели к доллару – страны Средней Азии и СНГ, где доминирует перерабатывающая промышленность (Беларусь, Молдавия).

Динамика валют стран СНГ и Европы в 2012 году по отношению к доллару США (официальные курсы):

Польский злотый +8,63%

Венгерский форинт +7,59%

Норвежская крона +6,14%

Турецкая лира +5,49%

Британский фунт +4,31%

Шведская крона +3,38%

Швейцарский франк +2,21%

Чешская крона +1,86%

Евро +1,65%

Российский рубль +0,78%

Литовский лит +0,54%

Грузинский лари +0,47%

Латвийский лат +0,37%

Болгарский лев +0,26%

Азербайджанский манат +0,19%

Туркменский манат 0%

Украинская гривня (официальный курс НБУ) -0,05%

Таджикский сомани -0,15%

Кыргызский сом -1,41%

Казахский тенге -1,84%

Беларусский рубль -1,91%

Румынский лей -3,58%

Молдавский лей -3,69%

Армянский драм -6,23%

Узбекский сумм -10,25%.