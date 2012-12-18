На межбанке торги закрылись котировками 8,1000/8,1050 грн/долл.

Во вторник, 18 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1000/8,1060, к 12:00 сузился спрэд - 8,1005/8,1040. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1000/8,1050.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2611/15, к 12:00 цены поднялись - 0,2620/24. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8875 (+0,1025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3155/1,3185.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6610/10,6710, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6730/10,6815. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6740/10,6845.