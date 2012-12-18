Госналогслужба ожидает введения векселей для возмещения НДС в 1 квартале 2013 года

Государственная налоговая служба Украины ожидает, что механизм введения казначейских векселей как инструмента оформления платежей по возмещению налога на добавленную стоимость заработает уже в первом квартале 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко, выступая на брифинге в ГНСУ.

«Введение векселей и НДС-облигаций – это естественные механизмы. Что именно лучше – вексель или облигация для возмещения НДС, решает бизнес. При этом бизнес вполне одобрительно воспринимает практику возмещения НДС казначейским векселем, потому что это выгодный для них инструмент», – сказал глава ГНСУ.

А.Клименко рассказал, что введение векселей возможно уже в 1 квартале 2013 года. «Введение казначейского векселя – это норма, содержащаяся в законах №11284 и №11285, принятых парламент и находящихся на подписи Президента. Этот механизм реально может заработать уже в 1 квартале 2013 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла закон (11284), предусматривающий введение в оборот финансовых векселей, в том числе для оплаты долгов перед бюджетом, и административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов. Согласно пояснению, размещенному на официальном сайте ВР, принятый закон дополняет положения Бюджетного кодекса и предоставляет Кабинету министров, Национальному банку право определять порядок оборота, учета и расчетов с использованием финансовых векселей для уплаты согласованных денежных обязательств, долгов перед бюджетом и бюджетного финансирования.