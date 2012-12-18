Налоговая инициирует принятие закона о трансфертном ценообразовании

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) инициирует принятие Верховной Радой законопроекта о трансфертном ценообразовании, разработанного специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств и компаний, до конца 1-го квартала 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава ГНСУ Александр Клименко во время презентации законопроекта.

По словам А.Клименко, принятие закона позволит Украине укоренить практику уплаты налогов в стране производства товаров, устанавливать справедливые цены на товары, уйти от термина «офшор», а также установить предельный размер торговой наценки по внешнеторговым операциям для трейдеров в размере 5%.

Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. Неподача такой документации будет караться штрафом в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

«Наша задача - конвертировать имидж страны в ее экономический капитал. Одним из таких шагов является введение системы трансфертного ценообразования», - подчеркнул в рамках презентации глава ГНСУ и добавил, что в случае скорого принятия законопроекта, введение его норм будет возможно уже со второго полугодия 2013 года или с начала 2014 года.

По словам А.Клименко, бюджет дополнительно получит до 20 млрд грн налогов с доходов компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность с использованием связанных лиц и офшорных схем.

Отметим также, что текст законопроекта активно обсуждается в бизнес-сообществе. В частности, после презентации документа в ГНСУ, представители крупных компаний-налогоплательщиков договорились в течение ближайшей недели подать свои предложения и замечания к документу с тем, чтобы представить его на рассмотрение Верховной Рады уже 10 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ГНСУ сообщал, что использование офшорных схем ведения бизнеса ведет к потерям государственного бюджета порядка 100 млрд грн.