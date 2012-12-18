“Укргазбанк” планирует в 2013 году получить 650 млн грн прибыли

“Укргазбанк” планирует по итогам 2013 года получить прибыль в 650 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на первого заместителя председателя правления “Укргазбанка” Станислава Шлапака.

“На данный момент планы корректируются. Прогнозный бюджет банка, сформированный на сегодня и переданный на согласование набсовету, предполагает, что финансовый результат 2013 года составит порядка 650 млн грн”, - сообщил С.Шлапак.

В следующем году банк не планирует увеличивать акционерный капитал, так как существующего капитала вполне достаточно для реализации принятой стратегии развития “Укргазбанка”.

В следующем году банк планирует удержать достигнутые в текущем году показатели объемов кредитного портфеля с небольшим приростом в 4-5%.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря председатель правления “Укргазбанка” Сергей Мамедов заявил, что “Укргазбанк” улучшил свой октябрьский прогноз по прибыли банка по итогам 2012 года до 1,15-1,2 млрд грн с 0,5 млрд грн.

В банке объяснили, что благодаря полностью сформированным резервам в 2011 году под активные операции, банк смог выйти на рекордные показатели прибыли в текущем году - за 11 месяцев 2012 года “Укргазбанк” констатирует наибольший финансовый результат за всю историю банка - 1,098 млрд грн, в т.ч. за ноябрь - 596,5 млн грн.

Справка УНИАН. АБ "Укргазбанк" (Киев) создан в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы на 1 октября 2012 года составили 19,965 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,848 млрд грн, обязательства - 16,936 млрд грн, уставный капитал - 10 млрд грн, собственный капитал - 3,029 млрд грн.

"Укргазбанк" в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 290,775 млн грн, при этом прибыль за третий квартал составила 108,295 млн грн.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.