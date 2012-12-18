Банк «Надра» намерен увеличить активы на 10%

Банк «Надра» в 2013 году намерен увеличить объем активов на 10% за счет кредитования реального сектора экономики и расширения присутствия на рынке розничного кредитования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на финансового директора банка «Надра» Константина Сердунича.

«Сейчас банк внедряет новые интересные продукты как для юридических, так и для физических лиц. Планируется значительное увеличение объема карточных и потребительских кредитов», - отметил К.Сердунич.

Вместе с тем, финдиректор банка не назвал конкретную сумму, до которой будет увеличен размер активов. Напомним, кредиты и задолженность клиентов банка на 1 октября т.г. составили 19,833 млрд грн.

По информации К.Сердунича, на сегодня банк привлек субординированный долг на 100 млн грн и получил разрешение Национального банка Украины на его включение в свой капитал. До конца текущего и в следующем году банк «Надра» также намерен привлекать средства в такой форме, однако окончательная сумма еще на стадии обсуждения с инвесторами.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 25,308 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 19,833 млрд грн, обязательства – 21,278 млрд грн, уставный капитал – 3,890 млрд грн, собственный капитал – 4,03 млрд грн.

Банк «Надра» (Киев) в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль в размере 883 тыс. грн.

Компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, владеет 89,9659% акций банка.