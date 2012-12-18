Банк “Финансы и Кредит” рассчитывает получить в 2013 году 40-50 млн грн прибыли

Банк “Финансы и Кредит” по итогам 2013 года намерен получить прибыль в 40-50 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на директора финансово-экономического департамента банка “Финасы и Кредит” Дмитрия Балуна.

“Мы ожидаем увеличения финансового результата банка в 2013 году до уровня 40-50 млн грн. Результат будет зависеть как от динамики рыночной стоимости привлечения средств на внутреннем рынке в следующем году, так и от общей экономической ситуации в стране, спроса предприятий реального сектора экономики на кредитные ресурсы”, - отметил Д.Балун.

Кроме того, в следующем году банк планирует увеличение акционерного капитала не менее чем на 10%.

В 2013 году банк не ожидает существенного увеличения уровня кредитного портфеля, а работа, в основном, будет направлена на улучшение его качества, в частности по формированию структуры кредитных продуктов.

“Этого планируется достичь за счет развития операций в сегменте розничного банкинга. Ожидаемый результат - общее повышение рентабельности портфеля кредитных операций”, - сказал банкир.

В следующем году банк также планирует продолжать развитие альтернативных каналов банковского обслуживания, в частности функциональность интернет-банка, увеличение количества терминалов самообслуживания и терминалов по обслуживанию ПК в торговых сетях, значительное расширение функционала собственной банкоматной сети.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году, входит в группу крупнейших банков.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 22,61 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 18,29 млрд грн, обязательства - 20,83 млрд грн, уставный капитал - 2 млрд грн, собственный капитал - 1,78 млрд грн.

Банк «Финансы и кредит» в январе-сентябре 2012 года получил прибыль 1,552 млн грн.

Основными акционерами банка, по состоянию на 20 ноября 2012 года, являлись: ООО «Аскания» - 46,5498%, ЗАО «F&C Realty» - 49,5802%, ОАО «Киевмедпрепарат Украина» - 2,8675%, НАК «Нафтогаз Украины» - 0,6041%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.