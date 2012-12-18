ТОП-10 (18 декабря)

Встреча Януковича и Путина переносится - "необходимы дополнительные консультации"

Задолженность по зарплатам бюджетникам в декабре превысила 1,3 млрд грн - Госфининспекция

«Нафтогаз» выкупил у «Укрэксимбанка» ОВГЗ на 1,2 млрд грн

«Альфа-Банк» приобретает розничный портфель кредитов «Проминвестбанка» номиналом 1,5 млрд грн

ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на ввоз вагонов до конца 2014 года

КГГА подготовила проект бюджета столицы на 2013 год

Плата за админуслуги в земельной сфере снизится на 20%

Налоговая инициирует принятие закона о трансфертном ценообразовании

Кабмин разрешил устанавливать аэропортовые сборы в иностранной валюте

«Укрцукор» прогнозирует сахарной отрасли убытки в размере 1 млрд грн

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Встреча Януковича и Путина переносится - "необходимы дополнительные консультации"

Запланированный на сегодня, 18 декабря, рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Российскую Федерацию перенесен.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Пресс-служба напоминает, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении срока визита, отмечает пресс-служба.

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Задолженность по зарплатам бюджетникам в декабре превысила 1,3 млрд грн - Госфининспекция

По состоянию на начало декабря, задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной финансовой инспекции Украины.

Как сообщается, председатель Госфининспекции Петр Андреев сегодня во время рабочего совещания допустил, что значительная часть местных чиновников может быть уволена с работы в связи с наличием задолженности по выплате зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов.

«Президент Украины Виктор Янукович очень жестко поставил вопрос о недопустимости каких-либо задолженностей по зарплате. Во исполнение соответствующего поручения Кабинету министров Украины мы проверили местные бюджеты относительно использования средств, направленных на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений. Также был проведен анализ причин допущенной задолженности по заработной плате. И результаты этой работы вряд ли можно назвать утешительными», – отметил П.Андреев.

В ведомстве отметили, что проверкой охвачены все областные и районные бюджеты, бюджеты городов областного подчинения, а также бюджеты АР Крым, городов Киева и Севастополя. В целом по состоянию на начало декабря текущего года задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн.

Среди причин задолженности Госфининспекция отмечает выплаты, которые не имели обязательного характера, однако проводились, несмотря на нехватку средств на выплату заработной платы. Кроме того, при необеспеченности расходов дополнительные денежные ресурсы тратились без учета приоритетности расходов. Иначе говоря, имея возможность выплатить заработную плату (которая принадлежит к защищенным расходам), местные руководители финансировали, скажем, капитальные или другие непервоочередные, а иногда и вполне сомнительные расходы. Такие факты обнаружены в ряде областей и в отдельных городских и районных бюджетах Одесской, Черкасской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Местами суммы непервоочередных расходов составляли десятки миллионов гривен.

По мнению П.Андреева, именно те чиновники, которые не финансируют защищенные статьи бюджета, будут привлечены к ответственности.

В Госфининспекции подчеркнули, что к другим причинам невыплаты зарплат следует отнести увеличение органами местного самоуправления объемов финансовых ресурсов на собственное содержание за счет доходов, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов. Это привело к ограничению расходов на образование, здравоохранение и культуру.

Так, расчетный показатель объемов расходов на содержание органов местного самоуправления города Житомира доведен Министерством финансов Украины на сумму более 16,3 млн грн. В городском бюджете утверждена сумма более 27,6 млн грн, что почти на 11,3 млн грн больше расчетных показателей Минфина. Рост объемов расходов объясняется, в частности, введением дополнительно 19 штатных единиц, из них 3 должности водителей, 9 должностей уборщиц и 7 дополнительных должностей управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды городского совета.

В нарушение п. 7 ст. 78 Бюджетного кодекса Украины решением городского совета от 23 ноября при невыполнении доходной части бюджета были внесены изменения в доходную и расходную части на общую сумму 49,6 млн. грн для недопущения возникновения небюджетной кредиторской задолженности.

В пресс-службе подчеркнули, что еще одной причиной задолженности является то, что местные органы власти не уделяют надлежащего внимания вопросам оптимизации сети бюджетных учреждений, что влечет увеличение расходов местных бюджетов и осложняет оптимальное и эффективное распределение финансовых ресурсов на местах.

Например, в Черниговской области лишь за счет оптимизации численности работников органов местного самоуправления и малокомплектных школ экономия бюджетных средств области может составлять около 77 млн грн. То же касается и других областей, в частности Ивано-Франковской, Киевской и Сумской.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проверки продолжаются, материалы проверок переданы в Министерство социальной политики Украины.

Как отмечается в сообщении, проверка местных бюджетов по вопросам использования бюджетных средств, направленных на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, проводится во исполнение соответствующего поручения Кабинету министров Украины. Проверку проводят рабочие группы, в состав которых, кроме специалистов Госфининспекции Украины, входят представители Министерства финансов Украины, Министерства социальной политики Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной казначейской службы Украины.

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«Нафтогаз» выкупил у «Укрэксимбанка» ОВГЗ на 1,2 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила облигации внутреннего государственного займа у «Государственного экспортно-импортного банка Украины» на сумму 1,166 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте, размещенном на сайте государственных закупок.

Согласно сообщению, ОВГЗ были реализованы двумя лотами.

Дата подписания договора – 11 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

«Укрэксимбанк» в январе-сентябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличил чистую прибыль на 20,9% – до 71,527 млн грн.

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«Альфа-Банк» приобретает розничный портфель кредитов «Проминвестбанка» номиналом 1,5 млрд грн

«Альфа-Банк» (г. Киев) приобретает часть розничного портфеля кредитов «Проминвестбанка» (ПИБ, г. Киев), номинальная стоимость которого составляет 1,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Альфа-Банка».

Согласно предоставленной информации, портфель на 80% состоит из ипотечных кредитов.

«Приобретение качественных активов по интересной для нас стоимости является частью стратегии банка. В связи с чем мы готовы рассматривать подобные предложения в дальнейшем", - говорится в сообщении со ссылкой на президента, главного управляющего директора Альфа-Банк (Украина) Александра Луканова.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

В январе-сентябре 2012 года «Альфа-Банк» увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Проминвестбанк» (ПИБ, г. Киев) в январе-сентябре 2012 года получил убыток в 10,737 млн грн по сравнению с прибылью 5,838 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 1 апреля 2012 г. владела 97,8502% акций «Проминвестбанка».

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ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на ввоз вагонов до конца 2014 года

Евразийская экономическая комиссия продлила срок действия нулевой ставки ввозной пошлины в отношении отдельных видов ж/д вагонов до 31 декабря 2014 года включительно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЭК, соответствующее решение было принято советом ЕЭК 18 декабря.

Решение о продлении срока действия нулевых пошлин вступает в силу через 30 дней.

Напомним, что в начале 2009 года правительство РФ ввело нулевую пошлину на ввоз в РФ вагонов, предназначенных для движения в составе железнодорожных электропоездов со скоростью не менее 250 километров в час.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года, как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

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КГГА подготовила проект бюджета столицы на 2013 год

Киевская городская государственная администрация подготовила и будет предлагать Киевсовету на заседании ознакомиться с проектом бюджета столицы на 2013 г. с доходами 18,825 млрд грн и расходами 17,703 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

Согласно документу, предусмотрены субвенции из государственного бюджета в объеме 2,780 млрд грн.

В проекте бюджета на 2013 год отмечается, что предельный долг Киева на 31 декабря 2013 года не должен превышать 10,260 млрд грн.

Предельный объем предоставления местных гарантий на 2013 год предлагается установить на уровне 1,234 млрд грн.

Дотация выравнивания предусмотрена в сумме 126,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2013 год, принятый Верховной Радой 6 декабря, предусматривает исключение из городского бюджета, что создает в бюджете Киева скрытый дефицит более 4 млрд грн.

Председатель КГГА Александр Попов заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечения нормального функционирования столицы, а способ, которым формировалась основная смета страны, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

14 декабря А.Попов сообщил журналистам, что проект бюджета Киева на 2013 год КГГА внесет на рассмотрение Киевсовета 20 декабря, поскольку этого требует законодательство, но будет просить депутатов не принимать его, а только принять к сведению. Городская власть будет требовать внесения изменений в Госбюджет с целью изменения показателей для столицы.

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Плата за админуслуги в земельной сфере снизится на 20%

Плата за административные услуги в земельной сфере в 2013 году снизится на 20% по сравнению с текущим годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Евгений Бердников в ходе конференции «Земельная реформа: внедрение Национальной кадастровой системы».

По его словам, с 1 января 2013 года отвечать за выдачу документов на землю будут Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом регистрировать право собственности и другие права на землю будут государственные регистраторы в районах и городах областного значения.

Е. Бердников добавил, что благодаря введению новой системы регистрации прав на землю, плата за административные услуги снизится на 20% по сравнению с текущим годом.

Он уточнил, что для госрегистраторов предусмотрена персональная цифровая подпись, а также вводится персональная ответственность за нарушение сроков регистрации.

По словам председателя Госземагентства Сергея Тимченко, штрафы за нарушение госрегистраторами сроков выдачи документации и другие нарушения в первый раз составляют 20-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 грн), во второй раз — 50-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-5100 грн), а за нарушения в третий раз регистратору грозит увольнение с должности.

Е. Бердников также отметил, что в новой системе решен вопрос с кадастровыми номерами земельных участков, которые присваиваются автоматически, при формировании земельного участка и внесения информации о нем в кадастр.

Как сообщал УНИАН, планируется, что с 1 января 2013 года для всех желающих будет открыт доступ к автоматизированной системе Госземкадастра через Интернет. В частности, на ортофотопланах можно будет увидеть границы административно-территориальных образований, границы индексных кадастровых зон и кварталов, границы земельных участков, их кадастровые номера, с указанием формы собственности или пользования, ограничения в использовании земель.

2 августа 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 3613–VI «О Государственном земельном кадастре», принятый Верховной Радой 7 июля 2011 г.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, об их целевом назначении, ограничении в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

Планируется, что к 2020 году полностью завершится информационное наполнение Государственного земельного кадастра.

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Налоговая инициирует принятие закона о трансфертном ценообразовании

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) инициирует принятие Верховной Радой законопроекта о трансфертном ценообразовании, разработанного специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств и компаний, до конца 1-го квартала 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава ГНСУ Александр Клименко во время презентации законопроекта.

По словам А.Клименко, принятие закона позволит Украине укоренить практику уплаты налогов в стране производства товаров, устанавливать справедливые цены на товары, уйти от термина «офшор», а также установить предельный размер торговой наценки по внешнеторговым операциям для трейдеров в размере 5%.

Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. Неподача такой документации будет караться штрафом в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

«Наша задача - конвертировать имидж страны в ее экономический капитал. Одним из таких шагов является введение системы трансфертного ценообразования», - подчеркнул в рамках презентации глава ГНСУ и добавил, что в случае скорого принятия законопроекта, введение его норм будет возможно уже со второго полугодия 2013 года или с начала 2014 года.

По словам А.Клименко, бюджет дополнительно получит до 20 млрд грн налогов с доходов компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность с использованием связанных лиц и офшорных схем.

Отметим также, что текст законопроекта активно обсуждается в бизнес-сообществе. В частности, после презентации документа в ГНСУ, представители крупных компаний-налогоплательщиков договорились в течение ближайшей недели подать свои предложения и замечания к документу с тем, чтобы представить его на рассмотрение Верховной Рады уже 10 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ГНСУ сообщал, что использование офшорных схем ведения бизнеса ведет к потерям государственного бюджета порядка 100 млрд грн.

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Кабмин разрешил устанавливать аэропортовые сборы в иностранной валюте

Кабинет министров Украины разрешил устанавливать аэропортовые сборы в иностранной валюте.

Это закреплено постановлением правительства №1155 от 14 декабря о внесении изменений в соответствующее постановление №1548 от 25 декабря 1996 года.

Кроме того, этим постановлением Кабмин разрешил устанавливать в иностранной тарифы на обработку внешнеторговых и транзитных грузов в морских и речных портах, сборов, которые предоставляются судам заграничного плавания в морских портах, а также ставки платы за услуги по аэронавигационное обслуживание в аэропортах.

Напомним, на сегодняшний день в компетенции аэропорта находится, в частности, плата за наземное обслуживание воздушных судов. Государство регулирует размер трех сборов: сбора за взлет и посадку, пассажирского сбора и сбора за авиабезопасность.

При этом авиакомпания платит сбор за взлет и посадку, остальные сборы включены в стоимость билета пассажира и не предполагают расходов для авиакомпании.

Сбор за взлет и посадку для авиакомпаний на внутренних рейсах для самолета Boeing 737 массой 55 тонн составляет 1,05 доллара за 1 тонну взлетной массы.

Аэропортовый сбор, который покрывают пассажиры при покупке билета, на внутренних линиях составляет 2,5 доллара с пассажира, а сбор за авиабезопасность - 1,5 доллара с пассажира.

Речь идет о тарифах на обработку внешнеторговых и транзитных грузов в морских и речных портах, собрании, которые предоставляются судам заграничного плавания в морских портах, а также ставках платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию в аэропортах и ​​аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов и пассажиров.

Справка УНИАН. На сегодняшний день аэропортовые сборы установлены приказами Минтранссвязи Украины от 14 апреля 2008 года № 433 «Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах Украины», от 26 марта 2008 года № 337 «Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров в государственном предприятии «Международный аэропорт «Борисполь»», приказом Минтранса от 5 мая 1998 года № 169 «Об утверждении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в международном аэропорту «Днепропетровск»».

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«Укрцукор» прогнозирует сахарной отрасли убытки в размере 1 млрд грн

Убытки сахарной отрасли на фоне растущих затрат на производство сахара и низкой цены его реализации могут составить в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2012 г. — август 2013 г.) около 1 млрд грн. Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай Ярчук (Полный текст интервью: «Глава ассоциации "Укрцукор": «Сегодняшняя цена на сахар - это своего рода SOS»».).

«Если средние затраты на производство сахара сегодня составляют 6,500-7,500 грн за тонну, то мы продаем сахар по 4,900 грн, а это уже почти 1 млрд грн убытков получат наши сахарные компании и заводы», - отметил Н.Ярчук. По его словам, производство сахара в текущем сезоне составит порядка 2,1 млн тонн, а не 1,8 млн тонн, как прогнозировалось ранее. Увеличение производства произошло за счет роста сахаристости свеклы до 400 ц/га с 360 ц/га в прошлом маркетинговом году.

Напомним, Кабинет министров Украины снизил минимальные цены на сахар (без учета НДС) на текущий маркетинговый год (сентябрь 2012 г. - август 2013 г.) до 4083,33 грн/тонна с 4925,14 грн/тонн.

В начале октября ассоциация «Укрцукор» обращалась к правительству с просьбой снизить минимальную закупочную цену на сахар в связи со снижением цен на внутреннем рынке.

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