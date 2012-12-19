S&P повысило рейтинг Греции, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции в иностранной и местной валютах до «В-» с уровня «SD» («выборочного дефолта»), прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

В то же время агентство повысило аналогичный краткосрочный рейтинг до «В» с «SD», передает Газета.RU.

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