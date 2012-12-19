В газете "Голос Украины” опубликован закон о госбюджете-2013 без приложений

В газете Верховной Рады “Голос Украины” опубликован Закон “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”.

Вместе с тем, приложения к закону не опубликованы.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Парламент утвердил госбюджет с доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом госбюджета – 50,4 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Документ рассчитан, исходя из следующих прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь до декабря) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

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